Marítimo e FC Porto empatados ao intervalo

O Marítimo e o FC Porto chegaram ao intervalo empatados a uma bola, no encontro, desta tarde, referente à oitava jornada da I Liga.

A formação portista entrou mais pressionante, mas os madeirenses foram equilibrando a partida e acabaram por surpreender os dragões com um remate de longa distância do defesa húngaro, aos 15 minutos. Szalai arriscou de muito longe e bateu Diogo Costa, que calculou mal a trajectória da bola, permitindo que esta entrasse na baliza.

Em vantagem, os verde-rubros procuraram manter a organização defensiva e chegaram a ameaçar o segundo golo, aos 23 minutos, quando Martín Tejón ficou a centímetros de desviar a bola para a baliza deserta.

Ver Galeria Veja quem está presente nas bancadas do 'Caldeirão', Fotos Rui Silva/ASPRESS

O FC Porto respondeu e intensificou a pressão sobre a defesa insular. Aos 26 minutos, Fran Vieites negou o empate a Alberto Costa, enquanto, aos 34', André Silva viu Correia impedir o golo com um corte decisivo junto à linha de baliza.

A insistência portista acabou por dar frutos aos 42 minutos, quando Victor Froholdt restabeleceu a igualdade, apontando o seu segundo golo na competição.

O empate (1-1) ao intervalo deixa tudo em aberto para a segunda parte, depois de 45 minutos em que o Marítimo conseguiu surpreender os dragões, mas não resistiu à pressão adversária.