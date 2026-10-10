Basquete Clube do Porto Santo tem nova direcção

O Basquete Clube do Porto Santo tem, desde este sábado, uma nova e jovem direcção. Marlene Oliveira é a nova presidente da direcção, enquanto Jorge Dias assume a presidência da assembleia geral.

A apresentação dos novos corpos directivos da colectividade realizou-se no Pavilhão Multiusos. Na ocasião, Luísa Freitas, em representação da direcção, destacou a determinação de quem aceitou o desafio de "fazer vingar de novo o basquete na ilha".

O trabalho de captação de novos atletas começou este Verão, com actividades nos ATL e treinos aos sábados no Pavilhão Multiusos. "O resultado não podia ter sido melhor, pois hoje temos cerca de trinta e cinco atletas inscritos nos vários escalões jovens", disse a dirigente.

Luísa Freitas agradeceu "a todos aqueles que fizeram tudo isto acontecer" e referiu que o clube está também a apostar na formação dos atletas e de novos treinadores, com a colaboração da Associação de Basquetebol da Madeira.

A dirigente salientou ainda a importância do desporto na formação dos jovens. "Todos sabemos que o desporto é muito importante", afirmou, destacando a necessidade de respeitar os colegas e os adversários, aprender a trabalhar em equipa, cumprir compromissos e não desistir.

O CAB Madeira ofereceu 35 bolas aos jovens atletas do Basquete Clube do Porto Santo.

A apresentação contou com a presença de Nuno Batista, Roberto Silva e uma representante do CAB Madeira.