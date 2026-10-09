Festa da Escola do Porto Santo marca transição para novo ciclo de programação

A Escola do Porto Santo acolhe a partir de hoje a quinta edição da Festa da Escola, uma iniciativa da Porta 33 que cruza arte contemporânea, ecologia, pedagogia, gastronomia e saberes locais, envolvendo diferentes espaços e a comunidade da ilha.

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A edição deste ano assinala também a passagem para um novo ciclo de programação, depois de quatro anos de actividade. “A festa da escola é um momento de fusão, um momento de passagem entre essas dimensões”, explicou Hélder Folgado, da Porta 33, ao correspondente do DIÁRIO no Porto Santo.

O responsável esclareceu que a transição não significa necessariamente uma mudança de orientação, mas a abertura a novas dimensões de programação a partir do trabalho desenvolvido desde o início do projecto.

A importância da iniciativa para a comunidade foi também destacada por Licínia Soares, gestora da Reserva da Biosfera da UNESCO – Município do Porto Santo. Na sua perspectiva, a Escola da Vila não deve ser apenas um edifício, mas um espaço aberto à comunidade, capaz de preservar a memória do passado e de envolver as pessoas na construção do presente e do futuro.

“Queremos uma Escola da Vila que não perca as memórias, que envolva principalmente a comunidade”, afirmou, defendendo a importância da ligação entre as pessoas, a cultura e a natureza.

Licínia Soares salientou que o conceito de Reserva da Biosfera vai além da conservação ambiental, abrangendo também as tradições, os costumes, a gastronomia e os modos de vida das populações. Nesse sentido, considerou que o trabalho desenvolvido pela Porta 33 contribui para valorizar elementos que identificam o Porto Santo e as suas gentes.

O programa da quinta Festa da Escola é de participação gratuita e inclui exposições, performances, conversas, oficinas, música, gastronomia e artesanato, distribuídos por diferentes espaços da ilha.

A abertura oficial contou com intervenções de Américo Rodrigues, director-geral das Artes, de José Medeiros Gaspar, director regional da Cultura, de Licínia Soares e da directora da Porta 33, Cecília Vieira de Freitas.

Às 16 horas, realiza-se o percurso inaugural de ‘O Desfazer do Tempo’, projecto expositivo que reúne investigações de Nicolás Paris, Baldios Arquitectos Paisagistas e Paulo David Arquitectos, em torno do futuro Jardim da Escola.

O programa do primeiro dia termina às 21 horas, no Auditório do Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo, com ‘PULSAR Encontro’, de Marco Santos. O espectáculo cruza música, dança e teatro e resulta de um processo de criação desenvolvido com participantes da Universidade Sénior e do Centro de Actividades e Capacitação para a Inclusão (CACI) do Porto Santo.