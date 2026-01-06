Aguaceiros fracos previstos para esta quarta-feira

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para esta quarta-feira, 7 de Janeiro, céu geralmente muito nublado, aguaceiros fracos, mais prováveis na vertente norte e nas terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira até ao início da manhã.

O vento será fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira até ao meio da tarde.

No Funchal o tempo não estará muito diferente. Períodos de céu muito nublado com a possibilidade de aguaceiros fracos. O vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de leste/nordeste.

Quanto às temperaturas, os termómetros irão variar entre os 14 e os 19ºC na Madeira e os 14 e 18ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de nordeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo

para 2 a 2,5 metros a partir da tarde e na costa sul do quadrante sul com 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar rondará os 18/19ºC.