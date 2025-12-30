Prevista precipitação por vezes forte para o último dia do ano

O Instituto Português do Mar e Atmosfera antevê para este último dia do ano céu com períodos de muitanebulosidade, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde Períodos de chuva fraca a partir do início da manhã, aumentando gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde, e tornando-se forte a partir do final da tarde, em especial na vertente sul, nas terras altas e na parte oeste da ilha da Madeira. Possibilidade de ocorrência de trovoadas no final do dia.

O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, tornando-se moderado a forte (30 a 45 km/h) a partir da tarde, nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e em Porto Santo, com rajadas até 70 km/h em especial no final do dia, e forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h.

Prevista uma pequena descida da temperatura máxima.

No Funchal o céu vai apresentar períodos de muita nebulosidade, tornando-se muito nublado a partir do meio da tarde. Períodos de chuva fraca a partir do início da manhã, aumentando gradualmente de intensidade e frequência a partir da tarde, e tornando-se forte a partir do final da tarde.

Possibilidade de ocorrência de trovoadas no final do dia. O vento será fraco a moderado (até 30 km/h) de sul/sudoeste, por vezes forte (até 40 km/h) no final do dia, com rajadas até 55 km/h.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros a partir da tarde e na costa sul de oeste/sudoeste com 1,5 a 2,5 metros, diminuindo para 1 a 2 metros a partir da tarde. A temperatura da água do mar rondará os 19/20ºC.

Tal como noticiado anteriormente pelo DIÁRIO, a Região Autónoma da Madeira vai estar sob avisos meteorológicos amarelo e laranja devido à previsão de chuva forte e vento, sobretudo entre a noite de 31 de Dezembro e a manhã de 1 de Janeiro, segundo a informação disponibilizada pelo IPMA.

Na Costa Sul e nas Regiões Montanhosas estão previstos avisos laranja de precipitação na madrugada de 1 de janeiro, com chuva forte e persistente, podendo ocorrer granizo. Nas zonas montanhosas há ainda aviso laranja de vento, com rajadas até 125 km/h.

Nas restantes zonas da região mantêm-se avisos amarelos para precipitação, vento e trovoada, com rajadas até 85 km/h, e agitação marítima na Costa Sul, com ondas até quatro metros. O vento volta a intensificar-se na tarde de 2 de janeiro.