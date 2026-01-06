Proposta de salário mínimo com aprovação alargada mas não escapa a críticas

A proposta de aumento do salário mínimo regional para 980 euros terá uma aprovação alargada - o PS já anunciou o voto a favor -, mas o diploma do governo regional não escapa a críticas.

Miguel Castro, do CH, considera que o salário mínimo não pode agravar a situação das empresas e que defende medidas que permitam aumentar o salário médio da Região.

Também Gonçalo Maia Camelo, da IL, lembra que o aumento do salário mínimo pode ser um problema para as microempresas que enfrentam grandes dificuldades.

JPP e PS consideram que o Governo Regional poderia "ir mais além", ser "mais ambicioso" e lembram os níveis de pobreza da Região e o custo de vida superior à média nacional.