Hoje há espectáculo pirotécnico

Apesar dos avisos do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) para precipitação, agitação marítima e vento, o tradicional fogo-de-artifício, que marca a passagem do ano, terá este ano oito minutos de fogo e contará com quase 60 postos de lançamento, cinco dos quais no mar. Como sempre, está previsto para as 00h00.

Saiba tudo o que vai acontecer esta noite:

Uma vez mais, a Câmara Municipal do Funchal volta a promover uma festa de acesso gratuito de passagem de ano, no Parque de Santa Catarina, com um programa diversificado. A edilidade sugere que assista ao fogo-de-artifício num dos locais com uma das mais privilegiadas vistas sobre a baía do Funchal. Haverá um espectáculo musical aberto ao público com diferentes estilos musicais apresentados por artistas regionais. Actuam a banda Akoustic Junkies e o DJ Bibox. A entrada é livre.

Na baixa do Funchal poderá contar com animação, maioritariamente, na Placa Central da Avenida Arriaga, mas também noutros locais. Face às previsões meteorológicas os eventos vão encerrar pelas 00h00 ou serão antecipados.

Em Machico a cantora e compositora Mara encerra o ano com um concerto no Largo da Praça, pelas 22h30. Mas a animação não fica por aqui, porque o público pode ainda desfrutar das actuações de Gaudium e do DJ Amériko Nunez e, claro, de um espectáculo de fogo-de-artifício para dar as boas-vindas a 2026 em grande estilo.

Para assinalar a passagem do ano, a Ilha Dourada vai contar com dois postos de fogos-de-artifício no Cais Velho da cidade e no Miradouro da Portela. A par disso, as últimas horas de 2025 vão contar animação no centro da cidade, pela voz de Sónia Sores e 'sons' do DJ Michael.

A Porto Santo Line prepara-se para organizar a celebração de ‘réveillon’ a bordo do navio ‘Lobo Marinho’, para dar as boas-vindas a 2026, numa festa que combina tradição e sofisticação para receber o Ano Novo.

O Governo Regional investiu 4,6 milhões de euros nas festividades de Natal e Fim de Ano, que começaram em 1 de Dezembro e prolongam-se até 7 de Janeiro, contando com uma taxa de ocupação hoteleira a rondar os 100% para ver o fogo.

Mas há mais eventos a ter em atenção hoje na Região. Tome nota:

15h00- D. Nuno Brás preside à habitual Missa de Final do Ano e Te Deum, na Sé do Funchal.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 31 de Dezembro, último dia do ano:

1879 - O inventor norte-americano Thomas A.Edison, apresenta a lâmpada elétrica, no Parque Menlo, em Nova Jérsia, Estados Unidos.

1922 - O Sport Clube Beira-Mar é fundado no Réveillon de 1922 para 1923, numa sessão que começa na noite de 31 de dezembro e que culmina no dia 1 de janeiro de 1923.

1948 - Cessa a circulação das moedas de meio tostão, cinco centavos, em Portugal.

1951 - Termina a vigência do Plano Marshall. Os projetos deverão concluir-se até 1961.

1974 - Por Portugal, Mário Soares, e pela Índia, J. B. Chavan, assinam, em Nova Deli, o Tratado relativo ao reconhecimento da Soberania da Índia sobre Goa, Damão, Diu, Dadrá e Nagar Aveli e assuntos correlativos.

1975 - O Governo português aprova o aproveitamento para fins múltiplos do Alqueva e estabelece medidas respeitantes à poupança de energia.

1985 - Portugal e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento acordam o financiamento dos projetos de desenvolvimento rural de Trás-os-Montes e de diversificação de fontes de energia.

2001 - Último dia de circulação das 12 moedas, que foram símbolos de nacionais de soberania e independência na União Europeia que dão lugar ao Euro.

2003 - Israel anuncia que vai aumentar em 50 por cento a população das explorações agrícolas no planalto de Golan, ocupado desde 1967.

2004 - Incêndio numa discoteca de Buenos Aires, na Argentina, causa a morte a 185 pessoas, na sua maioria adolescentes, e 261 ficam feridas.

2005 -Arranca o Rali Lisboa-Dacar, 28.ª edição da prova de todo-o-terreno, com partida de Portugal, pela primeira vez.

2019 - Covid-19: A Comissão Nacional de Saúde da China informa sobre mais de duas dezenas de casos de pneumonia de origem desconhecida detetados na cidade chinesa de Wuhan, na província de Hubei.

2024 - A auditoria às condições de segurança das 49 prisões, feita pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça (IGSJ) a pedido da ministra da Justiça, Rita Alarcão Júdice, revela deficiências nos equipamentos, organização e gestão de recursos.

Pensamento do dia