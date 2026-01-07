Guardas-nocturnos avançam em Câmara de Lobos Município já assinou o protocolo com a Associação Nacional e prevê iniciar o patrulhamento em Junho. Serviço de vigilância de proximidade era reivindicado há mais de uma década na cidade. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 7 de Janeiro.

O destaque fotográfico desta primeira capa diz respeito à notícia 300 mulheres nas cadeias venezuelanas A activista com raízes madeirenses, Íris de França, descreve a perseguição política do regime de Maduro após as eleições presidenciais e lança um apelo à diplomacia portuguesa. "Só regressarei a uma Venezuela livre", diz Adília Sousa, forçada a abandonar o país onde nasceu e onde reina o medo.

Outros destaques:

Regiões forçam República a rever regras do Subsídio de Mobilidade

Preso por maltratar mulher durante 20 anos Começa amanhã o julgamento de homem que agredia, insultava e obrigava a companheira a olhar para o chão quando caminhava na rua.

E, por fim, EEM assegura água aos agricultores do Curral

