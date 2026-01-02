Canceladas viagens do Lobo Marinho previstas para este sábado

As viagens que o navio Lobo Marinho deveria realizar este sábado, dia 3 de Janeiro, de ligação entre a Madeira e o Porto Santo, foram canceladas pela Porto Santo Line.

Em causa estão as más condições previstas, e que poderiam colocar em causa a segurança dos passageiros e do navio. O barco deveria sair do Funchal pelas 8 horas e tinha saída do Porto Santo prevista para as 18 horas. Ambas estão canceladas.

Para alterar a passagem (isenta das taxas de alteração e válida até 05/01/2026), deve contactar o (+351) 291 210 300, WhatsApp (+351) 962 025 500 ou [email protected], de 2ªf. a domingo, da 9h – 13h / 14h30 – 18h.