72% dos funcionários públicos têm mais de 45 anos
Conheça os destaques desta quarta-feira em mais uma edição do DIÁRIO
72% dos funcionários públicos têm mais de 45 anos Idade média dos trabalhadores é de 49,7 anos. Renovação cai para mínimos históricos, mas há melhores remunerações. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 31de Dezembro.
O destaque fotográfico desta primeira página realça As imagens do ano Quem fez a diferença em 2025, quais as histórias que nos marcaram e a notícia mais impactante a nível regional. No fecho de 12 meses intensos, reafirmamos a nossa missão e renovamos o compromisso com os leitores.
Outros destaques:
Fogo-de-artifício previsto para a meia-noite Com a entrada em vigor do aviso laranja às 3 horas de amanhã, Governo assegura que há condições de segurança para manter o horário habitual.
E, por fim,
Ex-trabalhadores metem RTP-M em tribunal
