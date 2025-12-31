72% dos funcionários públicos têm mais de 45 anos Idade média dos trabalhadores é de 49,7 anos. Renovação cai para mínimos históricos, mas há melhores remunerações. Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira desta quarta-feira, 31de Dezembro.

O destaque fotográfico desta primeira página realça As imagens do ano Quem fez a diferença em 2025, quais as histórias que nos marcaram e a notícia mais impactante a nível regional. No fecho de 12 meses intensos, reafirmamos a nossa missão e renovamos o compromisso com os leitores.

Outros destaques:

Fogo-de-artifício previsto para a meia-noite Com a entrada em vigor do aviso laranja às 3 horas de amanhã, Governo assegura que há condições de segurança para manter o horário habitual.

E, por fim,

Ex-trabalhadores metem RTP-M em tribunal

