Céu cinzento e com aguaceiros neste domingo na Madeira
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que neste domingo, na Madeira, o céu se apresente geralmente muito nublado, com boas abertas na vertente sul da ilha da Madeira. Teremos também aguaceiros, que serão mais intensos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, em especial a partir da tarde.
O vento vai soprar moderado (20 a 30 km/hora) de norte/noroeste, soprando por vezes forte (até 45 km/hora) nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira e no Porto Santo, com rajadas até 70 km/hora até meio da manhã.
As temperaturas vão variar entre os 16 e os 21 graus na ilha da Madeira e entre os 15 e os 19 graus no Porto Santo.
Especificamente para a área do Funchal, a previsão aponta também para céu com períodos de muita nebulosidade, aguaceiros e vento fraco (inferior a 15 km/hora).
Em relação ao estado do mar, na costa Norte teremos ondas de noroeste com 3 a 3,5 metros de altura, passando a ondas de norte no final do dia. Na costa Sul, as ondas serão de oeste/sudoeste com 2 a 3 metros de altura, diminuindo gradualmente para 1 a 2 metros de altura.
A temperatura da água do mar vai situar-se nos 19/20ºC.