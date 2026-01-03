Forte agitação marítima provoca danos no Complexo Balnear da Praia Formosa

A forte agitação e rebentação marítima registadas neste início de ano deixaram marcas visíveis no Complexo Balnear da Praia Formosa, actualmente encerrado ao público devido à passagem da depressão Francis.

Apesar do sol já se fazer sentir no final da tarde de hoje, as imagens registadas mostram os acessos danificados, passadiços deslocados e a grande acumulação de pedras e detritos arrastados pelo mar para as zonas de circulação pedonal.

Foto OD

A intensidade das ondas afectou áreas normalmente resguardadas, evidenciando a força do mar nos últimos dias e o que obrigou ao encerramento preventivo do complexo por razões de segurança.