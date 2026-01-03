Portugal continental teve o sétimo Dezembro mais chuvoso dos últimos 25 anos

O mês de dezembro de 2025 foi o sétimo dezembro mais chuvoso desde 2000 em Portugal continental, terminando a seca fraca que existia em novembro em Évora, Beja e Faro, divulgou hoje o IPMA.

De acordo com o mais recente boletim climatológico mensal do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que se baseia numa análise preliminar dos dados disponíveis, dezembro "foi chuvoso", com o total de precipitação a ser "superior ao normal", correspondendo a "cerca de 137% do valor médio" no período de referência de 1991-2020.

O IPMA destaca o fim da seca fraca que "ainda existia no final de novembro nos distritos de Évora, Beja e Faro", bem como a queda de neve que se registou entre os dias 21 e 23 de dezembro "em cotas superiores a 400 metros em muito locais do Norte e Centro".

Quanto à temperatura, dezembro foi o 11.º mais quente desde 2000, com o valor médio da temperatura média do ar a situar-se nos 9,93°C (graus Celsius), mais 0,19°C face ao valor normal no período 1991-2020.

O valor médio da temperatura máxima foi 13,83°C e o da temperatura mínima 6,04°C.