Estradas ainda pouco movimentadas na última manhã do ano

Com menos fluxo automóvel, o trânsito flui normalmente na Madeira nesta manhã de quarta-feira, 31 de Dezembro, véspera de Natal, num reflexo das férias dos estudantes, mas também da tolerância de ponto concedida aos trabalhadores da função pública.

A circulação rodoviária nas principais estradas da ilha da Madeira faz-se, para já, sem constrangimentos, conforme é possível verificar através das câmaras da VIALITORAL. O trânsito flui sem complicações por toda a ilha, mas é expectável que a situação se altere a meio da manhã, com um maior fluxo de viaturas nas estradas.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O piso molhado é um factor de risco que obriga a precaução redobrada.