Hugo Nunes acusa o PSD de fazer "política baixa" na questão da mobilidade

"Há momentos na política em que saem as máscaras", afirmou Hugo Nunes, numa intervenção em que abordou a polémica criada pela aprovação do novo subsídio de mobilidade, agora mecanismo de continuidade territorial, aprovado pelo PS e pelo CH na Assembleia da República.

O deputado do CH sublinha que o que esteve em causa foi a aprovação de "uma solução concreta" e que beneficia os madeirenses e, por isso, considera grave o que o PSD está a faxzer.

Desde logo considera "inaceitável" a postura do director geral da easyJet "como se estivesse acima do interesse público".

"Não venham vender a ideia de que estão a fazer um favor à Madeira", afirma.

No entanto, a se a posição da companhia aérea é criticável, mais grave, para o deputado, é a do presidente do governo, Miguel Albuquerque e do secretário regional Eduardo Jesus que "estiveram ao lado" easyJet.

Hugo Nunes garante que o que foi aprovado na AR é o melhor para os madeirenses.