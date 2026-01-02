Último e primeiro bebé do ano recebem 'Cartão Kit Bebé'

A secretária regional de Saúde e Proteção Civil, Micaela Fonseca de Freitas, acompanhada pelas presidentes do SESARAM, Márcia Gomes, e do IASAÚDE, Rubina Silva, deslocou-se esta manhã ao Hospital Dr. Nélio Mendonça, para entregar o 'Cartão Kit Bebé' à família da primeira bebé do ano de 2026.

O programa 'Kit Bebé' é uma medida de apoio à natalidade implementada pelo Governo Regional em 2019, destinada a todas as crianças que nascem na maternidade do Hospital do Serviço Regional de Saúde.

A governante entregou também o 'Cartão Kit Bebé' ao último bebé de 2025, que nasceu no dia 31 de Dezembro.

A informação foi divulgada na página oficial de Facebook do Governo da Madeira:

O 'Cartão Kit Bebé', no valor de 600 euros, tem a validade de 12 meses e pode ser utilizado em qualquer farmácia da Região, permitindo a aquisição de produtos de saúde e bem-estar, medicamentos de uso pediátrico e vacinas não incluídas no Plano Nacional de Vacinação.

A primeira bebé nascida no ano de 2026 chegou ao mundo às 06h35 de 1 de Janeiro.