Último domingo do ano com temperaturas amenas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este domingo, 28 de Dezembro, céu geralmente muito nublado e possibilidade de aguaceiros fracos na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, e que a ocorrer serão de neve nos pontos mais altos.

O vento deverá soprar moderado (20 a 30 km/h) de noroeste, soprando por vezes forte (até 40 km/h) nas terras altas até ao início da manhã, tornando-se gradualmente fraco (inferior a 15 km/h) a partir da tarde

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros, diminuindo para 2 a 2,5 metros a partir da tarde na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo inferiores a 1 metro na parte leste.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.