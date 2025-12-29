Última segunda-feira do ano com chuva
Conheça as previsões meteorológicas para hoje
O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta segunda-feira, 29 de Dezembro, céu geralmente muito nublado e períodos de chuva, sendo persistente a partir da tarde.
O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante sul, soprando por vezes forte (até 40 km/h) a partir da tarde nas terras altas.
As temperaturas vão variar entre os 15 e os 19 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de norte com 1,5 a 2,5 metros, passando a ondas de noroeste a partir da tarde. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros na parte oeste a partir do final da tarde.
A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.