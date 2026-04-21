A ACIF-CCIM participa no 3.º Evento Internacional de Disseminação do projecto ATLIC – Atlantic Innoblue Communities, que decorre nos dias 21 e 22 de Abril, reforçando o seu compromisso com a promoção da economia azul e o envolvimento dos jovens em iniciativas de inovação e empreendedorismo no espaço atlântico.

"A delegação da ACIF-CCIM é constituída por 9 participantes, incluindo a gestora do projeto, uma mentora e expert – professora da Universidade da Madeira –, dois Blue Leaders e cinco jovens do IPTL, que participaram no 3.º Innoblue Madeira e irão apresentar os seus projectos desenvolvidos no âmbito do programa", indica nota à imprensa.

E prossegue: "O evento, com a duração de dois dias, inicia-se com uma mesa redonda internacional, onde especialistas e jovens representantes de cada parceiro abordam desafios concretos da economia azul, promovendo uma abordagem colaborativa e intergeracional. Durante a tarde do primeiro dia, realizam-se workshops em grupos transnacionais, com o objectivo de reforçar redes de cooperação entre jovens dos diferentes territórios".

"No segundo dia, após uma ligação fluvial entre Nantes e Saint-Nazaire, decorre a sessão de apresentação dos 43 projectos desenvolvidos por jovens dos nove parceiros do consórcio. Estes projectos reflectem soluções inovadoras e sustentáveis para os desafios da economia azul, evidenciando o potencial criativo e empreendedor das novas gerações", acrescenta.

Por fim, diz que o projecto ATLIC, cofinanciado pelo Programa Interreg Atlantic Area, tem como principal objectivo a criação e dinamização de uma comunidade de jovens empreendedores na área da economia azul no Atlântico, promovendo a capacitação, a cooperação internacional e o desenvolvimento de soluções inovadoras alinhadas com os desafios globais.