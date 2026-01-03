Queda de pedras na Estrada da Eira do Serrado acciona bombeiros

Os Bombeiros Sapadores do Funchal foram mobilizados, às 17h05, para uma ocorrência de movimento de massas na Estrada da Eira do Serrado, nas proximidades do restaurante Estrela.

Segundo foi possível aferir, uma das vias ficou transitável, enquanto a outra foi devidamente sinalizada por questões de segurança.

Para a ocorrência foi accionada uma viatura, com dois operacionais.