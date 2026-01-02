Quedas de árvores, levantamento de adufas e inundação mobilizam bombeiros

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses foram accionados para diversas quedas de árvores, levantamento de adufas e uma inundação, ocorrências derivadas do mau tempo registado na Madeira.

Por volta das 21 horas de ontem, registou-se uma queda de árvore na zona da Choupana, nas imediações do Estádio do Nacional, tendo sido necessário proceder ao corte da mesma.

Durante a madrugada, os bombeiros intervieram numa inundação numa habitação situada na Rua Dr. Arcebispo D. Aires.

Já pelas 7 horas da manhã, na Estrada Conde Carvalhal, foi reportado o levantamento de uma adufa e a presença de óleo na via. No local, os operacionais espalharam farelo para absorção do óleo e repuseram a adufa no devido lugar.

Houve ainda registo de uma adufa levantada no Curral dos Romeiros e do deslizamento de terras na Escadinha do Serrado, em São Gonçalo.