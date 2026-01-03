Queda de árvore mobiliza bombeiros em Santana
Os Bombeiros Voluntários de Santana procederam, esta manhã, à remoção de uma árvore da via pública, na sequência das condições meteorológicas adversas causaudas pela Depressão Francis.
O alerta foi dado pelas 9h50 para o Caminho das Queimadas, em Santana. Para o local foi mobilizada uma viatura, com dois operacionais, tendo a situação sido resolvida no local.
