Mau tempo provoca derrocadas em estradas nas Flores e queda de árvore em São Miguel

O mau tempo nos Açores causou hoje derrocadas em estradas e o transbordo de uma ribeira na ilha das Flores e a queda de uma árvore na ilha de São Miguel, adiantou a Proteção Civil açoriana.

Segundo o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) nas Lajes das Flores, nomeadamente na Fajã Grande, o mau tempo provocou "várias derrocadas na Estrada Regional, a ocupar parcialmente a via".

Fonte do SRPCBA revelou, em comunicado enviado à agência Lusa, que também "na Fajã Grande, a ribeira transbordou arrastando lama e detritos", acrescentando que na freguesia do Lajedo "há registo de uma derrocada que está a obstruir grande parte da via".

Nos locais têm estado bombeiros e serviços das Obras Públicas.

O mau tempo provocou ainda uma queda de árvore nas Sete Cidades, concelho de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, estando no local elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada e Direção Regional do Ambiente para a resolução da ocorrência.

A Câmara Municipal de Ponta Delgada informou, na sua página na rede social facebook, que, devido às condições atmosféricas adversas e por questões de segurança, o Jardim António Borges, localizado no centro da cidade, estará encerrado.

Também devido às condições meteorológicas "adversas à navegação" a Atlânticoline cancelou a viagem da Linha Verde (Horta/São Roque/Velas/São Roque/Horta) prevista para hoje, segundo um comunicado da empresa.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou os avisos amarelos para as ilhas dos grupos Oriental e Central dos Açores devido à previsão de chuva "por vezes forte" e vento.

O IPMA já tinha emitido avisos amarelos para as nove ilhas dos Açores, tendo em conta as previsões de chuva por vezes forte.

Nas ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), mantém-se o aviso amarelo até às 17:00 locais de hoje.

No grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria), o aviso amarelo, por causa da chuva que poderá ser forte, estava ativo até às 05:00 locais de segunda-feira, mas foi estendido até às 08:00 locais de segunda-feira.

Para as ilhas de São Miguel e Terceira foi também emitido aviso amarelo, devido às previsões de vento (direção de sueste), até às 23:00 locais de hoje.

No grupo Central (Terceira, Graciosa, Faial, Pico e São Jorge) o aviso amarelo, de "precipitação por vezes forte" estava em vigor até às 20:00 locais de hoje, mas foi alargado até às 05:00 locais de segunda-feira.

As cinco ilhas do grupo Central do arquipélago açoriano estão também sob aviso amarelo, devido ao vento direção de sueste, rodando para leste, até às 23:00 locais de hoje.

O aviso amarelo, o menos grave numa escala de três, significa um risco moderado ou "perigo potencial" devido a uma situação meteorológica, como chuva forte, ventos ou outros fenómenos, que pode causar transtornos, mas com uma probabilidade baixa a moderada de causar danos significativos.