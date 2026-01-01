Queda de pedras condiciona acesso ao Curral das Freiras

Uma queda de pedras registada na estrada do Ribeiro do Ribeiro Cidrão, no Curral das Freiras, está a condicionar o acesso à zona norte da freguesia.

Segundo um leitor do DIÁRIO, o incidente ocorreu nas primeiras horas desta manhã, 1 de Janeiro, o que obrigou a uma circulação condicionada naquele mesmo troço por motivos de segurança.

Foto DR

Sabe-se, também, que as autoridades já se encontram no local a tomar conta da ocorrência e apelam aos condutores que adoptem comportamentos prudentes para que se reúnam as condições para a normalização da circulação rodoviária.

De acordo com testemunhas, amanhã, por volta das 8 horas, a Direcção Regional de Estradas estará no local a avaliar a situação e perceber se será possível reabrir a estrada.