'Mergulho Solidário' muda para o Complexo Balnear da Ponta Gorda

A Frente MarFunchal informou, hoje, que devido às previsões meteorológicas, o tradicional 'Mergulho Solidário', que se realiza a 1 de Janeiro, vai decorrer no Complexo Balnear da Ponta Gorda. Habitualmente este evento decorre no Lido, mas o acesso à piscina e ao mar estarão inviabilizados nesse dia, nesse complexo.

Por isso, a 1 de Janeiro, às 10 horas, decorre o evento solidário, com o custo de 3 euros, sendo que 100% das receitas revertem a favor da Associação Acreditar. A entrada dá direito a um gorro e uma sopa quente.