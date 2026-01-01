Pinheiro cai sobre levada na Fajã da Ovelha

Na última madrugada, um pinheiro caiu sobre a Levada Nova, na zona de São Lourenço, na Fajã da Ovelha, provocando danos numa conduta de distribuição de água. A situação poderá originar falhas no abastecimento de água potável nas zonas de São Lourenço, São João, Erinhas e Massapez, áreas que recentemente já tinham sido afetadas por motivos distintos. A equipa do serviço de águas da Câmara Municipal da Calheta encontra-se no terreno desde as primeiras horas da manhã a desenvolver esforços para resolver a situação com a maior brevidade possível. A autarquia lamenta os transtornos causados e agradece a compreensão de todos.