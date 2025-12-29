Funchal projectava promenade entre Lido e Praia Formosa há 28 anos

O projecto para uma promenade de cinco quilómetros entre o Lido e a Praia Formosa foi apresentado, há 28 anos, pela Câmara Municipal do Funchal. Este trajecto deveria estar concluído no final do mandato, daí a quatro anos.

A promenade iria dividir-se em dois ramais na parte da frente do Centro Mar, rumando à Doca do Cavacas e outro em direcção à Praia Formosa.

Estavam ainda previstas mudanças na Estrada Monumental, nomeadamente a criação de uma variante Sul a partir do nó do Lido. Além disso, junto ao Hotel Duas Torres estava prevista a construção de um nó para permitir a inversão de marcha e fazer fluir o trânsito nessa zona.