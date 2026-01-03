ER 223 poderá ser reaberta no final do dia de hoje

A Secretaria Regional de Equipamentos e Infra estruturas, através da Direcção Regional de Estradas divulgou, através de um comunicado enviado às redacções, que, na sequência da queda de materiais na Estrada Regional 223, entre o túnel do Paul do Mar e Fajã de Ovelha, "estão a decorrer os trabalhos de limpeza com vista à reposição das condições mínimas de operacionalidade da via".

A entidade assegura que prevê-se a reabertura da mesma apenas no final deste dia.

Na manhã de hoje, o Serviço de Protecção Civil informou que a mesma estrada se encontrava condicionada na sequência das condições meteorológicas adversas.