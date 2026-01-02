 DNOTICIAS.PT
Estrada do Ribeiro do Cidrão já foi reaberta

Foto DR/Junta de Freguesia do Curral das Freiras

O Serviço Regional da Protecção Civil informou, através das redes sociais, que a Estrada Regional 107, no troço que se encontrava encerrado, entre o Curral das Freiras e o Ribeiro Cidrão, já foi reaberta.

Estrada do Ribeiro do Cidrão temporariamente encerrada ao trânsito

A Junta de Freguesia do Curral das Freiras está a assegurar um serviço de transporte de passageiros entre a zona do túnel e os sítios de cima

 A queda de pedras provocou constrangimentos à circulação, levando à adopção de medidas preventivas que afectava quatro sítios da freguesia, deixando cerca de 500 residentes isolados.

