Trabalhadores da distribuição cumprem hoje greve e voltam a parar no final do ano

Os trabalhadores das empresas de distribuição cumprem hoje um dia de greve, reivindicando aumentos salariais e valorização profissional, e voltam a parar no final do ano.

A greve teve início às 00:00 e prolonga-se até às 24:00, sendo que estes trabalhadores voltam a parar, no mesmo horário, no dia 31 de dezembro.

"O SITESE -- Sindicato dos Trabalhadores do Setor dos Serviços convocou uma greve dos trabalhadores dos setores do comércio, escritórios e serviços, nomeadamente das empresas filiadas da APED [Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição], para os dias 24 e 31 de dezembro", lê-se no comunicado da estrutura sindical.

Os trabalhadores reivindicam aumentos salariais, trabalho digno, valorização profissional e medidas que permitam a conciliação da vida familiar com a profissional.