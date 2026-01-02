Nacional defronta hoje o Vitória de Guimarães

Conheça as iniciativas que marcam a agenda regional neste que é o segundo dia do ano, em que faltam 364 dias para o fim de 2026:

- 12 horas - O JPP promove uma iniciativa política com Élvio Sousa junto ao mercado de Santana;

- 20h45 - O V. Guimarães recebe o Nacional no Estádio D. Afonso Henriques.

Principais acontecimentos registados a 2 de Janeiro de 2026:

1492 - Os reis de Castela e Aragão conquistam Granada, último reino islâmico da Península Ibérica. Termina a reconquista de sete séculos.

1790 - É criada por D. Maria I a Academia Real de Fortificação, Artilharia e Desenho de Lisboa.

1906 - É atribuída a patente ao primeiro "sistema de tratamento de ar", na origem do ar condicionado.

1912 - Magalhães Lima, grão-mestre da Maçonaria, promulga a nova Constituição Maçónica Portuguesa.

1926 - Mohammed Reza Pahlevi é proclamado príncipe herdeiro da Pérsia.

1933 - Levantamentos anarcossindicalistas de Barcelona, Espanha.

1942 - II Guerra Mundial. Os japoneses conquistam Manila, Filipinas.

1942 - A designação 'Nações Unidas' é utilizada pela primeira vez num documento oficial.

1943 - II Guerra Mundial. As forças nazis iniciam a retirada do Cáucaso.

1953 - Inauguração da Base Aérea do Montijo.

1959 - A União Soviética (URSS) lança o Lunik, primeiro foguete com a Lua por destino.

1960 - O senador democrata do Massachusetts, John F. Kennedy, anuncia a sua candidatura à Presidência dos Estados Unidos.

1971 - 66 mortos e 140 feridos durante um jogo de futebol entre os Rangers e o Celtic, em Glasgow. Adeptos saem do Ibrox Park e chocam com fãs dos Rangers que regressam para festejar um golo de último minuto.

1976 - A URSS endurece a posição sobre a emigração, subvertendo os acordos de Helsínquia, que assinara.

1978 - O Governo espanhol aprova a autonomia do País Basco.

1979 - É publicada a Lei n.º 1/78, emitida pela Assembleia da República e publicada no Diário da República nº. 1/1979, das Finanças Locais que vai regulamentar o financiamento das autarquias.

1980 - As Nações Unidas (ONU) inicia conversações com as autoridades iranianas para a libertação de reféns norte-americanos em Teerão.

1981 - O Presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, prolonga por mais dois meses o embargo da venda de cereais à União Soviética.

1990 - Remodelação do XI Governo Constitucional. Aníbal Cavaco Silva altera as equipas dos Ministérios da Defesa, das Finanças, da Administração Interna, da Agricultura e da Saúde.

1992 - O egípcio Butros Butros-Ghali toma posse como secretário-geral das Nações Unidas (ONU), sucedendo ao peruano Perez de Cuellar.

1994 - Combates no México entre tropas governamentais e o Exército Zapatista de Libertação Nacional, em San Cristobal de las Casas.

1995 - O embaixador José Cutileiro assume a presidência portuguesa da União da Europa Ocidental.

1997 - O Conselho de Ministros aprova um decreto-lei que permite a criação de sociedades desportivas com fins desportivos e a possibilidade de distribuição de dividendos aos seus sócios.

2002 - A Argentina tem o quinto Presidente em 12 dias, Eduardo Duhalde, que procura controlar a profunda crise económica e social no país.

2002 - O único acusado dos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos (EUA), Zacarias Moussaoui, é sujeito a julgamento.

2003 - O Governo português confirma, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ter dado "luz verde" aos Estados Unidos para utilizarem a base das Lajes, nos Açores, no caso de uma operação militar contra o Iraque.

2005 - Presidenciais na Croácia garantem a reeleição de Stipe Mesic, 70 anos, pró-europeu e defensor da colaboração com o Tribunal Penal Internacional (TPI).

2007 - O sul-coreano Ban Ki-moon, 62 anos, sucede a Kofi Annan como secretário-geral das Nações Unidas (ONU).

2010 - As autoridades ucranianas começam a aplicar o programa estatal de encerramento da central atómica de Chernobil e de transformação do "sarcófago" num sistema ecologicamente seguro.

2011 - O ministro das Obras Públicas, António Mendonça, inaugura a sexta linha da rede do Metro do Porto, que liga a estação da Senhora da Hora, em Matosinhos, a Fânzeres, em Gondomar.

2013 - O Conselho para a Ética e Segurança no Desporto e o Conselho para o Sistema Desportivo, as duas secções do Conselho Nacional do Desporto, desaparecem com a entrada em vigor do novo regime jurídico do organismo.

2016 - A Arábia Saudita executa 47 pessoas condenadas por terrorismo, entre as quais o dignitário xiita Nimr Baqer al-Nimr, figura da contestação contra o regime saudita.

2018 - A Impresa, através da Impresa Publishing, anuncia que concluiu a venda do segmento de revistas à empresa Trust in News, detida na sua totalidade pelo antigo jornalista Luís Delgado.

2018 - O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, veta as alterações à lei do financiamento dos partidos políticos.

