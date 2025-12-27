Poderá nevar hoje nas terras altas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 27 de Dezembro, períodos de céu muito nublado, períodos de chuva ou aguaceiros, em geral fracos, mais frequentes na vertente norte e nas terras altas, que poderão ser de neve nos pontos mais altos da ilha da Madeira.

O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste, com rajadas até 80 km/h nas terras altas.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 20 ºC no Funchal e os 14 e 18 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2,5 a 3,5 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros, sendo inferiores a 1 metro na parte leste.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 19 e os 20 ºC.