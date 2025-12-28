Ochôa não convence o público e falha a final
A cantora madeirense Júlia Ochôa não convenceu o público do concurso de talentos do programa televisivo RTP1 The Voice Portugal este domingo, 28 de Dezembro, na semifinal, ficando de fora da grande final que contará com cinco finalistas.
Depois de ter ficado para trás frente ao concorrente António Paulino, também da equipa de Fernando Daniel, a jovem também não foi a favorita do público na votação entre os menos votados da emissão de hoje.
Esta noite, a jovem de 18 anos interpretou o tema 'Eu Sei' de Sara Tavares. O mentor da madeirense, Fernando Daniel, afirmou que a prestação desta noite foi "a melhor" desde o início do programa, frisando que Júlia Ochôa merece estar na final da competição.