Peugeot 205 ‘Le Nomad’ transformado em obra de arte itinerante
Carro que vai participar no UniRaid 2026 foi pintado ao vivo durante uma ‘jam session’, no Barreirinha Bar Café
Projecto solidário liderado por Gonçalo e Nélson Rodrigues ganhou uma nova dimensão artística antes da partida para Marrocos
O jovem Gonçalo Rodrigues, de 28 anos, desafiou o pai, Nélson, a participar no UniRaid, uma viagem de oito dias através do deserto, num carro com mais de 15 anos, para entregar bens essenciais a comunidades isoladas ao longo do percurso.
A história foi contada na rubrica ‘Final Feliz do DIÁRIO, no passado dia 21 de Novembro e, na última semana, ganhou uma nova vida.
O Peugeot 205 ‘Le Nomad’ foi transformado numa obra de arte itinerante durante uma intervenção ao vivo, realizada a 26 de Dezembro, no Barreirinha Bar Café, no Funchal.
A iniciativa decorreu durante uma ‘jam session’ – num ambiente onde música, arte e solidariedade se cruzaram – e contou com a participação de Francesca Brigandi (mais conhecida por Bri), Jean François Mousson (Pimoulax) e Mariana Paiva (Confusionpit), que pintaram o veículo ao vivo, perante o público.
A acção foi desenvolvida em parceria com a Escola Normal, reforçando a ideia de envolvimento comunitário que desde o início marca este projecto madeirense.
