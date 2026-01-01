Marcelo expressa solidariedade ao presidente da Suíça por mortes em incêndio

O chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, expressou hoje solidariedade ao Presidente da Suíça, Guy Parmelin, pelo incêndio num bar de uma estância de esqui que se estima que tenha provocado dezenas de mortos.

Incêndio mortal num bar na Suiça O incêndio num bar da estância de ski de Crans Montana, na Suíça, provocou "dezenas de mortos" e cerca de 100 feridos, anunciou hoje o comandante da Polícia Cantonal de Valais.

Segundo uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa "enviou ao Presidente da Confederação Helvética o testemunho da solidariedade para com o povo suíço, e, em especial, o Cantão de Valais, pela tragédia que assinalou a passagem do ano, provocando tantos mortos e feridos num momento que se desejaria ser de júbilo e de esperança".

A polícia estima dezenas de mortos em consequência deste incêndio e cerca de cem feridos, muitos dos quais em estado grave.

De acordo com o comandante da Polícia Cantonal de Valais, o incêndio começou cerca das 01:30 locais (00:30 em Lisboa), depois de se terem registado várias explosões na festa de passagem de ano no bar Le Constellation.

A polícia não avançou ainda qual a causa do incêndio, mas já excluiu a hipótese de atentado.

O governo do Cantão de Valais declarou estado de emergência a partir das 09:00 de hoje (08:00 em Lisboa) para facilitar a atuação dos meios de socorro.

A queima de fogo-de-artifício nas celebrações da passagem de ano estava proibida em Crans Montana, tendo as autoridades locais colocado cartazes na povoação a notificar a interdição, devido à situação de seca, com falta de neve e temperaturas acima do normal para o inverno.

Crans Montana é uma estância de desportos de inverno que atrai turistas de todo o mundo, nos Alpes suíços, com uma população de cerca de 10.000 residentes.

Não há portugueses "até ao momento" entre as vítimas

O Governo português informou que "até ao momento não há indicação" de vítimas de nacionalidade portuguesa no incêndio que deflagrou hoje de madrugada num bar da estância de ski de Crans Montana, na Suíça.

Contactada pela agência Lusa, fonte oficial do Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) afirmou que "até ao momento não há indicação de vítimas portuguesas", mas é necessário esperar, tendo em conta o número de portugueses que vive na Suíça e no Cantão de Valais, onde ocorreu o incêndio.

A mesma fonte acrescentou que Portugal está a acompanhar a situação e em contacto com as autoridades suíças e salientou que os contactos de emergência para situações deste género não receberam qualquer pedido.

Na Suíça vivem 270 mil portugueses e no Cantão de Valais 64 mil.