JPP acusa ARAE de ser "braço armado" do PSD

O JPP considera que "não tem desculpa a forma musculada e arrogante como a ARAE realizou uma fiscalização no Mercado Agrícola de Santana, em 2025" e, por isso, manifestou publicamente, hoje, o seu "apoio total" aos produtores do concelho de Santana.

Élvio Sousa, numa visita do grupo parlamentar ao mercado de Santana, afirmou que o partido não vai permitir "que este tipo de organismos como a ARAE humilhem e rebaixem agricultores e produtores modestos". "Pessoas trabalhadoras, com pensões baixas, que trabalham de sol a sol para obter mais rendimento, e que, ao mesmo tempo, mantêm vivas muitas culturas de qualidade, tais como o pão caseiro e o mel de fabrico artesanal", indica.

O líder do JPP afirma compreender a necessidade das acções de fiscalização, de controlo e qualidade alimentar, acompanhada de informação, apoio e acção pedagógica. “Contudo, a acção da ARAE juntos dos pequenos produtores de Santana foi o oposto. Foi uma acção punitiva fria e cega”, insurge o líder da oposição, apontando à “falta de coerência” deste organismo, por não desenvolver acções da mesma natureza junto de estabelecimentos, eventos e festividades que comercializam igualmente alimentos e bebidas.

“Defender estes agricultores de Santana, é defender todos os agricultores regionais, das acções vingativas da Quinta Vigia”, sublinha. “Ser solidário com estes agricultores é defender a agricultura de subsistência, que luta dia a dia por melhores condições face ao elevado custo de vida, inflação, falta de mão-de-obra e monopólios instalados", atira.

Nesse sentido, Élvio Sousa desafia a Fiscalização Económica a dar provas públicas da sua independência. “Esta ARAE, que diz receber ‘reclamações genéricas’, mas é incapaz de mexer uma palha na fiscalização dos poderosos, está transformada num novo braço armado do PSD". "Este PSD é vingativo e rancoroso, pois um Governo PSD/CDS que, por vingança política, já enviou de propósito a Inspeção Regional das Finanças à Câmara de Santa Cruz, é capaz de tudo, ficando provado que utiliza organismos públicos para perseguir quem não é da cor política", termina.