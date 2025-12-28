Albuquerque admira coragem de Carlos Ramos em assumir a sua vocação

O presidente do Governo Regional afirma que nem toda a gente tem a coragem de fazer rutura e assumir a sua vocação.

Miguel Albuquerque falava de Carlos Ramos, que hoje apresenta o seu livro.

A sessão de lançamento do livro 'O Decorador da Alma - histórias do homem que transforma espaços em emoções' da autoria de Carlos Ramos decorre na Igreja Matriz da Ribeira Brava.

O presidente do executivo madeirense afirmou que este é o melhor local para falar da obra e criatividade de Carlos Ramos quanto às artes decorativas.

No Dia da Região foi atribuída uma medalha de mérito ao decorador, vocacionado para as artes.

Rubina Leal agradece a Carlos Ramos

Rubina Leal afirma que o decorador é um exemplo do que é crescer. A presidente da Assembleia Legislativa da Madeira disse que Carlos Ramos é, sem dúvida, um criativo que tem lutado ao longo dos anos, com humildade.