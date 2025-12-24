ECOART promove consciência ambiental através da arte e deixa legado na Madeira

O projecto europeu Greening the Future through EcoArt and Innovative Youth Initiatives (ECOART) terminou após 16 meses de actividades dedicadas à sensibilização ambiental, envolvendo jovens, educadores e organizações de vários países europeus. A iniciativa aliou criação artística, sustentabilidade e cidadania, com o objectivo de reforçar a consciência ecológica nas comunidades locais.

Coordenado pela Associação Proeza Altruista, o projecto contou com parceiros da Roménia, Grécia e Itália, procurando incentivar os jovens a adoptarem práticas mais responsáveis em relação ao ambiente. A arte foi utilizada como ferramenta central para abordar temas como o desperdício, o consumo excessivo e a reutilização de materiais, através de metodologias criativas e acessíveis.

Ao longo do projecto, materiais reutilizados e reciclados serviram de base para a criação de obras artísticas com mensagens ambientais. Estas atividades incluíram formações, ateliers de Eco Art, encontros internacionais e exposições, promovendo a participação ativa dos jovens e a cooperação entre organizações de diferentes países.

A Madeira teve um papel relevante no desenvolvimento do ECOART. Em Dezembro do ano passado, a Região acolheu uma reunião internacional de trabalho, que reuniu os parceiros do projecto para planear actividades, alinhar estratégias e trocar experiências no trabalho com jovens. O encontro contribuiu para o reforço da cooperação internacional no âmbito da educação ambiental.

Entre as restantes iniciativas, destaca-se uma acção formativa realizada em Brașov, na Roménia, dedicada à Eco Art como metodologia educativa, e um evento multiplicador na Grécia, aberto à comunidade, onde foram apresentados os resultados do projecto e os trabalhos desenvolvidos pelos participantes.

Na Madeira, o ECOART deixou como legado uma exposição permanente no Salão Paroquial do Carmo, em Câmara de Lobos. O espaço foi concebido de forma participativa, permitindo aos visitantes acrescentar mensagens ou peças criadas com materiais reaproveitados, mantendo a exposição em constante evolução.

Para além das iniciativas presenciais, o projecto desenvolveu ainda uma exposição digital em realidade virtual, acessível 'on-line', que permite visitas imersivas aos trabalhos realizados. A vertente pretende alargar o alcance das mensagens ambientais do ECOART e explorar o potencial das tecnologias digitais na sensibilização para a sustentabilidade.