Mais de 100 mil pessoas sem eletricidade após ataque russo
As autoridades ucranianas informaram hoje que mais de 100.000 pessoas estão sem eletricidade na região ocidental de Volínia após um ataque russo com drones na véspera de Ano Novo e nas primeiras horas de 2026.
"Durante toda a noite, a região esteve sob um ataque massivo de drones do tipo Shahed. No total, várias dezenas de alvos inimigos voltaram a atacar infraestruturas críticas de Volínia", afirmou Ivan Rudnytsky, responsável pela Administração Regional de Volínia, na sua conta no Telegram.
"De acordo com informações da Volynoblenergo [companhia de fornecimento de eletricidade], atualmente há 103.341 assinantes sem fornecimento", acrescentou o responsável regional, que precisou que, por enquanto, "não foram recebidas informações sobre feridos ou mortos".
A Força Aérea da Ucrânia abateu na véspera de Ano Novo e na madrugada do dia de Ano Novo 176 drones lançados pela Rússia contra o seu território.
Segundo informou esse corpo militar no Telegram, "o inimigo atacou com 205 drones Shahed, Gerbera e outros tipos".
As defesas antiaéreas, de acordo com o relatório militar, não conseguiram evitar que fossem registados 24 impactos de drones russos em 15 pontos do território ucraniano.