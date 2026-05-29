Seis pessoas impedidas de entrar em recintos desportivos após final

Seis pessoas ficaram impedidas de entrar em recintos desportivos, por uso de material pirotécnico na final da Taça de Portugal de futebol, informou hoje Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto (APCVD).

"Seis adeptos, cinco homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 20 e os 50 anos, identificados pela Polícia de Segurança Pública (PSP) na sequência da deflagração de artigos de pirotecnia (tochas e potes de fumo), foram proibidos de entrar em recintos desportivos pela APCVD", lê-se no comunicado do organismo.

Estas seis pessoas foram identificadas durante a final da Taça de Portugal, entre o Sporting e o Torreense, no Estádio Nacional, em Oeiras, vencida pela equipa de Torres Vedras, por 2-1, após prolongamento.

"Na sequência da colaboração e rápida atuação da PSP, estes adeptos, identificados na sequência de incidentes ocorridos no passado domingo, ficam impedidos de aceder a recintos desportivos por força da medida cautelar decretada pela APCVD", refere.

Esta medida cautelar vai estar em vigor "até à conclusão do respetivo processo de contraordenação" e, "em caso de condenação no final do processo, os infratores poderão ser sancionados com uma coima entre 1.000 e 10.000 euros", podendo ficar impedidos de ter acesso a recintos desportivos por um período até três anos.