Comunidade londrina brinda a chegada de 2026

No Reino Unido, mais concretamente em Croydon, no sul de Londres, a comunidade madeirense festejou a passagem de ano numa Noite de Gala organizada pelo Farol Café & Restaurante. O evento decorreu com grande animação, reunindo famílias, amigos e conhecidos para celebrar a chegada de 2026.

A partir das 18 horas, o espaço no Purley Way começou a encher-se, criando um ambiente de convívio, reencontros e boa disposição. A música ao vivo foi um dos grandes destaques da noite, mantendo os emigrantes animados do início ao fim.

A animação começou com o cantor madeirense Vítor Sousa, que abriu a noite e aqueceu o público. Seguiu-se Vasco Freitas, que emocionou os presentes com a sua interpretação, enquanto Lúcia Macedo trouxe brilho e energia à festa. Paulino Santos manteve a animação em alta, com muitos a cantar e dançar ao som das suas músicas.

A expectativa atingiu o auge no momento da passagem de ano, assinalada por um espectáculo de fogo-de-artifício de 10 minutos, proporcionando uma entrada memorável em 2026.

A organização, a cargo de Nuno O Farol, recebeu elogios pelos cuidados na preparação do evento, pela qualidade do espectáculo e pelo ambiente acolhedor, que reflectiu o verdadeiro espírito de união da comunidade. A festa prolongou-se até às 2h00, num clima de celebração, música e alegria, dando as boas-vindas ao novo ano com esperança e boa energia.