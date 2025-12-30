 DNOTICIAS.PT
Madeira

Piso molhado pede prudência na condução

Despiste na zona do Pilar, na VR, está a provocar constrangimento

VIALITORAL 

O piso molhado esta terça-feira, 30 de Dezembro, obriga a que os automobilistas tenham ainda mais cautela na condução. 

Com algum fluxo automóvel e um despiste na zona do Pilar, na Via Rápida, o trânsito enfrenta hoje alguns constrangimentos, conforme é possível verificar através das câmaras da VIALITORAL.

O incidente está a provocar algum constrangimento na Via Rápida, com filas de trânsito que ultrapassam um quilometro de extensão. 

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O

