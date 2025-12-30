Piso molhado pede prudência na condução

O piso molhado esta terça-feira, 30 de Dezembro, obriga a que os automobilistas tenham ainda mais cautela na condução.

Com algum fluxo automóvel e um despiste na zona do Pilar, na Via Rápida, o trânsito enfrenta hoje alguns constrangimentos, conforme é possível verificar através das câmaras da VIALITORAL.

O incidente está a provocar algum constrangimento na Via Rápida, com filas de trânsito que ultrapassam um quilometro de extensão.

Aos condutores é recomendado precaução quanto à velocidade em que circulam, bem como quanto à distância de segurança para com o veículo da frente. O