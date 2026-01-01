Seguro defende que é urgente recuperar o sentido de comunidade e apela à união

O candidato presidencial António José Seguro considera que é urgente recuperar o sentido de comunidade em Portugal e apela à união dos portugueses, entre diferentes gerações e regiões, em 2026.

Numa mensagem de Ano Novo gravada em vídeo, o ex-secretário-geral do PS defende "uma mudança tranquila" no país, para que "cada geração tenha uma vida melhor do que a geração anterior".

"Na minha visão de Portugal, todos contam e cada um de nós tem um papel a desempenhar. É urgente recuperarmos o sentido de comunidade e restaurar o nosso chão comum que nos permite viver em paz e harmonia uns com os outros, que nos permite progredir e viver vidas melhores", afirma.

A seguir, o candidato às presidencias de 18 de janeiro, que tem o apoio do PS, faz um "apelo à união dos portugueses, união entre gerações, entre regiões, entre os portugueses que trabalham dentro e trabalham fora de Portugal entre quem pensa de forma diferente" neste novo ano, para transformar "dificuldades em oportunidades".

António José Seguro faz votos para que 2026 "traga mais confiança do que medo, mais esperança do que resignação, mais futuro do que passado" e que todos sintam "que vale a pena sonhar, acreditar e participar na construção de um Portugal melhor".

No início desta mensagem, com cerca de dois minutos de duração, Seguro declara que escolheu a palavra "esperança" como bandeira: "Esperança num Portugal que valorize o trabalho e o mérito, que não deixe ninguém para trás, que trate mulheres e homens com igualdade, que cuide dos nossos idosos e invista nos nossos jovens."

"Um país que aposte no conhecimento, na ciência, inovação e na cultura, na identidade e na língua que nos une. Um Portugal que respeite o ambiente e pense nas novas gerações quando toma decisões", prossegue.

O candidato presidencial espera que Portugal seja um país "onde o Estado funciona e a economia seja mais competitiva, onde a criação de riqueza seja consistente e o Estado social esteja sempre presente", no qual "todos os portugueses acedam à saúde a tempo e horas" e "onde arrendar e comprar casa não seja um luxo e o custo de vida não leve o salário por inteiro".

"Se concordam comigo, se acreditam em Portugal como eu acredito, é tempo de agir, melhorar o que está bem e mudar o que está mal, e há tanto para mudar. Defendo uma mudança tranquila", acrescenta.

Além de António José Seguro, são candidatos às eleições presidenciais de 18 de janeiro Luís Marques Mendes (apoiado por PSD e CDS-PP), Henrique Gouveia e Melo, António Filipe (apoiado por PCP e PEV), Catarina Martins (BE), Jorge Pinto (Livre), João Cotrim Figueiredo (IL), André Ventura (Chega), Humberto Correia, André Pestana e Manuel João Vieira.