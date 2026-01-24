Capitania do Porto do Funchal actualiza aviso de agitação marítima até às 6h de domingo

A Capitania do Porto do Funchal actualizou o aviso de agitação marítima forte, que se encontra em vigor no arquipélago da Madeira. Esse mesmo aviso foi prolongado até às 6 horas de domingo, dia 25 de Janeiro.

Por isso, recomenda que toda a comunidade marítima e à população em geral para reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda; e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.

Vento: NW fresco a muito fresco (31-50km/h), diminuindo a partir do meio da manhã, para moderado a fresco (20-39km/h), e a partir do meio da tarde para moderado (20-29km/h), tornando-se W moderado a fresco a partir do final do dia.

Visibilidade: Boa a moderada

Ondulação:

- Costa Norte: NW 5,5 a 7m, diminuindo para 4,5 a 5m a partir do final do dia.

- Costa Sul: W/SW 1,5 a 2,5m, sendo 3,5 a 4,5m na parte mais W da ilha da Madeira