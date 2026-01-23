Albuquerque confirma venda do Hospital Dr. Nélio Mendonça

O presidente do Governo Regional confirmou esta sexta-feira que as actuais instalações do Hospital Dr. Nélio Mendonça vão ser vendidas, estando já decidida a alienação do imóvel. A receita resultante será utilizada para amortizar parte dos custos da construção do novo hospital central da Madeira.

À margem do I Fórum Living Care, que decorre no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, Miguel Albuquerque afastou qualquer possibilidade de reaproveitamento do edifício para respostas sociais. “Hoje não se pode instalar um lar num edifício que não foi concebido para esse fim. Isso implica custos excessivos e disfuncionalidades que não são sustentáveis do ponto de vista financeiro e funcional”, afirmou, garantindo que a decisão está tomada.