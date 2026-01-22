Vai nascer estação da BP junto ao quartel dos bombeiros em Câmara de Lobos

Entre os planos para 2026, a Lubrimade destaca a abertura de uma nova estação de serviço com a insígnia BP em Câmara de Lobos, objectivo estratégico para expandir a rede onde existe menor cobertura. “Já temos o terreno e vamos reunir com a Câmara Municipal para projectar a estação ainda este ano”, revelou Diogo Barros Pereira, sócio-gerente da empresa.

A Lubrimade, representante da BP Portugal na Madeira, assinala também 40 anos de actividade, desde a sua constituição, em finais de 1975. Actualmente opera 12 estações de serviço BP no arquipélago, incluindo Porto Santo, e gere lojas de conveniência e serviços associados.

A empresa emprega 60 colaboradores, maioritariamente mulheres, e estima fechar 2025 com um volume de negócios de 61 milhões de euros, prevendo atingir os 70 milhões em 2026. Para além da actividade principal, procura diversificar operações, explorando projectos de armazéns, logística e lavagens automáticas de veículos.

O consumo de combustíveis na Madeira tem aumentado nos últimos anos, impulsionado pelo crescimento do tráfego e do turismo, com um acréscimo de 40%. Os preços seguem regras fixadas pelo Governo Regional e tendências internacionais, destacando a empresa a importância de um mercado estável para sustentar a expansão.

Durante a visita à empresa, o presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, sublinhou a relevância da Lubrimade para a economia regional: “É uma empresa sólida, que gera postos de trabalho qualificados e acompanha o crescimento económico da Madeira. O aumento do tráfego e da mobilidade dos cidadãos reflecte o desenvolvimento da região, e a Lubrimade tem sabido adaptar-se a esta dinâmica.”

O novo investimento em Câmara de Lobos reforça a presença da empresa na região e acompanha a crescente mobilidade dos cidadãos e o aumento do turismo, mantendo a Lubrimade entre os principais operadores petrolíferos da Madeira.