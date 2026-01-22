Super-iate de 213 milhões de euros fundeado ao largo do Funchal

O super-iate Andromeda, com 107,42 metros de comprimento, encontra-se fundeado em frente ao Lazareto, no Funchal, não passando despercebido.

Construído na Noruega pelo estaleiro Kleven, para o bilionário neozelandês Graeme Hart, o Andromeda foi projectado para enfrentar longas travessias oceânicas, dispondo de uma autonomia que pode atingir as 8.500 milhas náuticas.

Lançado em 2015 e concluído em 2016, o navio foi inicialmente denominado Ulyssess por Hart. A embarcação terá sido vendida em 2017 para Yuri Milner e renomeada como Andromeda.

O seu proprietário é um empresário russo e fundador da Digital Sky Technologies, tendo inclusivamente colaborado com o físico Stephen Hawking. Outra curiosidade sobre o bilionário prende-se com o facto de, aquando da invasão da Ucrânia pela Rússia, em 2022 — à qual se opôs publicamente —, ter decidido renunciar à sua nacionalidade russa.

Numa publicação no Twitter, o executivo afirmou que ele e a sua família "deixaram a Rússia para sempre" em 2014, na sequência da anexação da Crimeia, e que, com a invasão da Ucrânia, concluíram oficialmente o processo de renúncia à cidadania russa.

O iate oferece alojamento para até 30 pessoas, distribuídos por 15 suítes, incluindo quatro cabines VIP, e conta com uma tripulação de 22 elementos. Entre as várias comodidades a bordo destacam-se a piscina, um wine bar, cinema, ginásio e um salão de beleza. O Andromeda possui ainda uma plataforma de pouso de helicóptero, projetacda para um helicóptero EC 145 ou Bell 429.

Andromeda está avaliado em 213 milhões de euros, com custos operacionais anuais estimados em cerca de 21 milhões.