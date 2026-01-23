A empresa Justino’s apresentou hoje, oficialmente, o seu novo vinho de Missa Madeira, que recebe a chancela da Diocese do Funchal.

A cerimónia decorreu no Seminário Diocesano, no âmbito das Jornadas de Actualização do Clero, e contou com a presença dos sacerdotes participantes, que tiveram a oportunidade de conhecer e degustar este vinho, especialmente produzido para a celebração da Eucaristia.

O vinho de Missa Madeira da Justino’s será agora comercializado, passando a estar disponível para uso nas celebrações eucarísticas.

Mas o novo “cartão de visita” da Madeira não parece não agradar a todos, mesmo no seio da Igreja.

É o caso do padre José Luís Rodrigues que, através de uma publicação na sua página pessoal da rede social Facebook, fez questão de manifestar a sua reprovação em relação ao novo vinho da Diocese.

O sacerdote considera que “emprestar o logótipo da Diocese e esta linguagem para promover uma negociata, mostra que batemos no fundo e que evangelização ou pastoral por cá se reduz a negócios”.

Só falta promover agora a produção de hóstias genuinamente madeirenses partir de farinha de banana enfeitada com um discurso sobre a sobremesa de banana servida na última ceia Pé. José Luís Rodrigues

Confrontado pelos jornalistas com estas declarações, o bispo do Funchal, Nuno Brás, disse não estar a par das críticas, mas relativizou o problema. “O vinho de Missa não cai do céu”, vaticinou o bispo, acrescentando que o vinho usado na celebração eucarística tem de ser produzido e comprado em algum lado.

Produzido a partir da casta Tinta Negra, em estilo meio seco, este vinho foi elaborado tendo em atenção as exigências e condições previstas no Código de Direito Canónico para o vinho destinado à celebração da missa.

Este vinho de missa Madeira vem responder a uma grande falta, uma vez que quase a maioria dos sacerdotes celebra geralmente com vinho de missa do Porto.

