Aviso laranja de agitação marítima prolongado até à madrugada de domingo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, esta tarde, o aviso laranja de agitação marítima para a Região Autónoma da Madeira até às 3 horas da manhã de domingo, dia 25 de Janeiro, quando inicialmente estava previsto terminar ao meio-dia de sábado, dia 24.

IPMA prolonga aviso laranja para agitação marítima até ao meio-dia de sábado O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou, ao início desta tarde, o aviso laranja de agitação marítima para a Madeira, estendendo-o até às 12 horas de sábado, dia 24 de Janeiro, que inicialmente estava previsto terminar às 7 horas.

De acordo com a atualização, a Costa Norte da Madeira e o Porto Santo permanecem sob aviso laranja entre as 21 horas de sexta-feira, 23 de janeiro, e as 3 horas de domingo, prevendo-se ondulação de noroeste com alturas significativas entre 5 e 6,5 metros, podendo as ondas atingir um máximo de 12 metros.

Antes e após o período de aviso laranja, estas zonas estarão sob aviso amarelo, com ondas de noroeste entre 4 e 5 metros. Na Costa Sul da Madeira, o IPMA mantém aviso amarelo de agitação marítima, válido entre as 18 horas de sexta-feira e as 3 horas de domingo, com especial incidência na parte oeste, onde são esperadas ondas de oeste/noroeste entre 4 e 4,5 metros.