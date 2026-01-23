Além da agitação marítima, agora há aviso amarelo para o vento

Com previsão de ventos entre 75 km/hora e 100 km/hora, o IPMA colocou a costa Norte da Madeira e o Porto Santo, bem como as regiões montanhosas da ilha maior do arquipélago em aviso amarelo.

O aviso de vento forte com rajadas até 75 km/h. nas regiões mais perto do mar e até aos 100 km/hora vigora a partir das 12 horas e as 21 horas de hoje, 23 de Janeiro.

Os restantes avisos, actualizados hoje, são de aviso laranja para a agitação marítima com ondas de Noroeste com 5 a 6,5 metros de altura significativa, podendo atingir altura máxima de 12 metros entre as 21 horas de hoje e as 03h00 da madrugada de domingo, 25 de Janeiro. Isto na costa Norte da Madeira e no Porto Santo.

Os outros avisos são amarelo com ondas de 4 a 5 metros de altura em dois períodos, entre as 12 horas e as 21 horas de hoje (o mesmo período do aviso de vento forte) e das 03h00 às 07h00 de domingo na costa Norte e Porto Santo, bem como a partir das 18h00 de hoje até às 03h00 de domingo na Costa Sul, mais precisamente na parte Oeste da Madeira com ondas de 4 a 4,5 metros.